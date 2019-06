Mumford & Sons serveert Pinkpop schitterend slot dag 1

Mumford & Sons zaterdagavond op de 50e editie van Pinkpop. Ⓒ Foto ANP

Dat Mumford & Sons voor een waardig einde zou zorgen van de eerste dag Pinkpop wisten we eigenlijk een maand geleden al. Toen zagen we ze in bloedvorm in Ziggo Dome. Een lijn die de Britten doorgetrokken hebben naar Landgraaf.