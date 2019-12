Jay Z pakt mobieltje af op verjaardagsfeest Diddy

De video werd gedeeld op Twitter. Te zien is ho e jay Z de man aanspreekt terwijl hij het mobieltje grijpt. Het is niet duidelijk wat de man aan het opnemen was, maar fans denken dat hij Beyoncé aan het filmen was. Sommigen reageren dan ook: „Laat Beyoncé gewoon genieten, waarom moet iedereen camera’s op haar richten terwijl ze gewoon even ontspannen een feestje heeft.”

Maar anderen vinden Jay Z maar arrogant. „Hij kan niet bepalen wat iemand met zijn mobiel doet op een feestje van iemand anders. Hij had niet meteen die telefoon hoeven pakken, maar ook even beleefd kunnen vragen om niet te filmen.”

Een woordvoerder van Jay Z liet weten geen commentaar op het incident te willen geven.

Op het verjaardagsfeest van Diddy zouden verder ook Dr. Dre, Kanye West en Kim Kardashian en Leonardo DiCaprio aanwezig zijn geweest.