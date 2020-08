Twéé ’Diana’s’ op stapel in The Crown

Emma Corrin (Lady Di) en Josh O’Connor (prins Charles). Ⓒ Hollandse Hoogte / Splash News

’It’s a wrap’, klonk het in maart, toen de opnames van The Crown twee weken eerder dan gepland werden gestopt. Ondanks een aantal ontbrekende scènes werd toch het vierde seizoen in elkaar gedraaid, om de fans niet nog langer te laten wachten. Dit najaar zal de wereld waarschijnlijk eindelijk kennis kunnen maken met de nieuwe personages aan het firmament: prinses Diana en Margaret Thatcher.