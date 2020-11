Taylor Swift doet boekje open over haar relatie

„Het kan zo eng zijn als je verliefd wordt op iemand, al helemaal als je iemand ontmoet die een heel normaal leventje leidt”, vertelt Taylor. Ze vindt het lastig om haar persoonlijke en privéleven te combineren. „Ik kan niet controleren of er twintig fotografen in de bosjes liggen, of ze onze auto volgen en ons leven onderscheppen. Ik heb geen controle over de rare koppen in het nieuws morgen”, legt ze uit aan McCartney.

Maar de zangeres, die inmiddels vier jaar samen is met Alwyn, laat zich niet meer zo beïnvloeden door de media sinds ze in een relatie zit. „Ik heb sindsdien keuzes gemaakt waardoor mijn leven nu meer als echt voelt, en minder als een verhaallijn voor in de tabloids”, zegt Taylor.

Haar nieuwste album, dat in juli verschenen is, maakte de tongen flink los over de seksuele geaardheid van de zangeres. In het liefdesliedje Betty, dat op de plaat Folklore staat, bezingt Taylor de liefde voor een vrouwelijk klasgenootje Betty. Taylor heeft nooit gereageerd op de speculaties.