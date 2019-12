Penoza-film haalt Gouden-status binnen een week

Penoza: The Final Chapter is de elfde film die dit jaar de Gouden Film Award heeft gekregen, melden het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. De film draait momenteel in 129 zalen.

De serie Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en vertelt over een vrouw die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt. Het slot van het vijfde seizoen liet de kijkers in het ongewisse over het lot van heldin Carmen van Walraven. Met de speelfilm Penoza: The Final Chapter sluit regisseur Diederik van Rooijen het verhaal definitief af. De hoofdrollen zijn voor Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Raymond Thiry, Loek Peters, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins.