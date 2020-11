Sidekicks Ruud de Wild stoppen per direct met show

„De ambitie is om begin volgend jaar met een nieuw format voor De Wild in de Middag te komen waar meer mensen aan deelnemen in wisselende samenstelling. Om die reden is besloten om de contracten van Cielke en Thijs niet te verlengen”, luidt de verklaring van de omroep. De sidekicks werden woensdagmiddag over het besluit geïnformeerd. Maandag werd besloten dat ze per direct stoppen met het programma.

Sijben is al sinds januari 2017, toen De Wild met zijn middagshow op Radio 2 begon, te horen. Maalderink kwam daar eind 2018 bij. De twee worden bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren, maar er is voor hen geen nieuwe plek bij de omroep. „Op korte termijn zien we voor Cielke en Thijs bij KRO-NCRV helaas geen mogelijkheden, maar we gaan graag met Cielke en Thijs in gesprek als die zich in de toekomst wel voordoen.”