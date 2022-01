Epstein-onderzoeker John Connolly (78) overleden

De onlangs veelgeprezen Netflix-documentaire Jeffrey Epstein: Filty Rich is gebaseerd op het boek dat John Connolly samen met collega James Patterson in 2017 schreef: Filthy Rich: The Shocking True Story of Jeffrey Epstein - The Billionaire’s Sex Scandal. Hij werkte ook mee aan de tv-documentaire Who Killed Jeffrey Epstein?, voor Investigation Discovery. Vorig jaar zei hij over zijn jarenlange onderzoek naar Epstein: ,,Zoals het goede oplichters betaamt, was hij er een meester in om mensen in een hoek te manoeuvreren waar ze eigenlijk niet wilde zijn... Maar als ze er eenmaal ’in’ zaten, waren ze de klos.’’

Connolly schreef ook jarenlang voor gerenommeerde media als Spy, Vanity Fair, Premiere en US Weekly en tekende zo onthullende verhalen over Donald Trump, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal en Michael Jackson op.

Volgens zijn vrouw Dorothy is John Connoly, na een kort ziekbed, vredig gestorven.