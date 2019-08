Zusjes Hadid getraumatiseerd na beroving in vakantievilla

Toen Gigi en Bella na het verjaardagsfeestje van hun oudere zus Alana terugkwamen in hun gehuurde vakantievilla, kregen de twee de schrik van hun leven. Hun verblijf was compleet overhoop gehaald. Verschillende waardevolle juwelen, kleding, tassen en zonnebrillen bleken te zijn gestolen en de overige spullen lagen verspreid over de grond.

Hun vader Mohamed Hadid laat aan TMZ weten dat zijn dochters getraumatiseerd zijn na de inbraak. „Ze waren op pad met hun bodyguards. In de tussentijd is het huis leeggeroofd. Gelukkig waren ze er niet en is er niemand gewond geraakt.”

De meiden zouden direct de politie hebben gebeld, maar de zaak zou volgens hen niet als prioriteit worden gezien. Bella en Gigi vermoeden dat de inbraak is gepleegd door personeel van de villa, omdat alleen zij toegang hadden tot de ruimte. De zusjes hebben hun vakantie gestaakt en zijn met een privéjet terug naar huis gegaan.