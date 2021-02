Gordon Ramsay krijgt flinke klap: ’Nu moet ik wel rustiger aan doen’

Artritis is een ontsteking van de gewrichten, wat voor veel pijn zorgt. „Het ging mis toen ik een rondje aan het rennen was en ik kan je vertellen: het deed f*cking veel pijn. Toen ik de röntgenfoto’s zag en de arts me vertelde dat ik artritis had, dacht ik dat ik niet goed werd. Maar goed, het is wat het is. Ik heb een meniscusoperatie ondergaan en moest daarna twee weken met krukken lopen”, aldus Gordon.

Hij moet van de artsen nu ook rustig aan doen, wat hem niet licht valt, omdat het sporten voor hem een uitlaatklep is. Zeker in tijden van lockdown. „Ik wilde daar niet zitten, maar wat bankhangen, aankomen en kwaad worden op de overheid of op de Chinezen.” Ook wilde hij fysiek gezond blijven omdat hij niet zijn vader achterna wilde gaan. „Mijn vader overleed toen hij 53 was, hij overleed aan een hartaanval. Als ik dan naar mijn eigen kinderen kijk, dan wil ik hen niet stuurloos achterlaten.

Toch neemt hij de artsen wel serieus en ziet hij dit als een waarschuwing aan zijn lichaam. „Ik vind het eng om het rustiger aan te gaan doen, maar ik weet dat dat ooit wel zou moeten. Dus ik schakel voorlopig even een tandje terug.”