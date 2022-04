Premium Het beste van De Telegraaf

’Kop van Jut’ Michael Boogerd: ’Ik had het effe niet meer op een rijtje’

Door Patrick Delait en Marlous Flier Kopieer naar clipboard

Oud-wielerprof Michael Boogerd kampte met angstaanvallen. „Ik had het gevoel dat ik alles zou kwijtraken.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Hij had een succesvolle wielercarrière, maar na zijn dopingbekentenissen in 2013 viel Michael Boogerd van zijn voetstuk. De 49-jarige Hagenaar kreeg te maken met paniekaanvallen en ging in therapie. In een openhartig gesprek met De Limburger blikt Boogerd terug en staat hij stil bij zijn nieuwe levensfase. „Ik heb er ongeveer een jaar over gedaan om tot de conclusie te komen dat ook ik nog een kind wilde.”