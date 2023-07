Verkoopsysteem laat Taylor Swift fans trillen tijdens ’The Great War’: deze ’Swifties’ hebben wél tickets

’Dit is het belangrijkste event in haar leven’

The Great War is voorbij, oftewel de kaartverkoop van superster Taylor Swift (33), zoals diens fans het noemen. Woensdagmiddag om klokslag 14:00 uur zaten honderdduizenden fans met trillende handen achter hun computers voor de drie shows die de zangeres volgend jaar in de ArenA geeft. Velen van hen hebben tickets voor de zangeres kunnen bemachtigen. Maar dat ging niet voor iedereen even makkelijk.