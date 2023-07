Verkoopsysteem laat Taylor Swift fans trillen tijdens ’The Great War’: deze ’Swifties’ hebben wél tickets

’Dit is het belangrijkste event in haar leven’

The Great War is voorbij, oftewel de kaartverkoop van superster Taylor Swift (33), zoals diens fans het noemen. Woensdagmiddag om klokslag 14:00 uur zaten honderdduizenden fans met trillende handen achter hun computers. Vele van hun hebben tickets voor de zangeres kunnen bemachtigen. Maar dat ging niet voor iedereen even makkelijk.