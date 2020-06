’Amerikaanse box office halveert als gevolg van coronacrisis’

Waar in 2019 de box office nog kon rekenen op een winst van ruim 11 miljard dollar, wordt in 2020 die winst gehalveerd tot slechts 5,5 miljard dollar. De terugval kan zelfs nog erger worden als bioscopen in juli niet open kunnen en kaskrakers zoals Christopher Nolans nieuwe film Tenet niet op het grote doek komen. De opening van Tenet staat nu gepland voor 17 juli, de live-action remake van Mulan op 24 juli. Maar bioscopen in verschillende grote steden hebben nog geen datum vastgesteld waarop ze heropenen.

Filmstudio’s experimenteren nu met het uitbrengen van grote films op streaming platforms. Zo lanceerde Warner Bros. de film Scoob op HBOMax, en bracht Disney Hamilton en Artemis Fowl uit op Disney Plus. Universal heeft films zoals Trolls World Tour uitgebracht op on-demand. Dat is slecht nieuws voor bioscopen, die hard moeten vechten om de exclusieve rechten voor het tonen van bepaalde films.