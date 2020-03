Brabantse podia nemen maatregelen om coronavirus

Hoewel in de grootste zaal van het Parktheater 944 mensen passen, is besloten om het advies van de autoriteiten op te volgen. Onder anderen Stef Bos, Alex Klaasen en Stefano Keizers zouden optreden.

Het Muziekgebouw moet tien concerten annuleren. „De huidige situatie vraagt om een robuuste maatregel. Stoelen staan hier dicht bij elkaar, en we moeten onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ik vind het onzin om een concert met 999 bezoekers door te laten gaan, en er een met duizend te schrappen”, zegt de directeur van het Muziekgebouw.

Afmeldingen

Theater aan de Parade in Den Bosch, met 900 stoelen, laat alle voorstellingen doorgaan. „We trekken één lijn met de burgemeester en andere culturele instellingen in Den Bosch die niet onder de duizend bezoekers-richtlijn vallen.” Er zijn wel tientallen mensen die hun tickets verkopen, omdat zij het niet fijn vinden om naar een voorstelling te gaan. „Voor de show van Najib Amhali worden die overigens direct weer opgekocht”, aldus het Bossche theater.

Ook artiesten zeggen af vanwege het virus. „Een dansgezelschap uit Hongkong cancelde hun toer en een amateurgezelschap schrapte bij ons twee voorstellingen”, zegt een woordvoerder van Theaters Tilburg. Per zaal passen in dat theater minder dan duizend bezoekers, en daarom gelast het vooralsnog geen voorstellingen af. Ook het Chassé Theater in Breda annuleert om die reden nog geen optredens.

Brancheorganisaties

Marte Lalleman, directeur van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), merkt meer terughoudendheid bij het publiek. „Daardoor komen producenten die het vrije-theateraanbod maken, zo’n 70 procent van het totale theateraanbod in Nederland, direct in gevaar.” Op woensdag overlegt de VVTP samen met de VSCD, de branchevereniging voor podia in Nederland, verder over de financiële gevolgen van annuleringen en welke voorbereidingen zij gaan treffen.

Poppodium 013 in Tilburg schrapte eerder twee shows. Poppodium Willem Twee in Den Bosch gaat bezoekers meer „verspreiden over zalen.” MEZZ in Breda en de Effenaar in Eindhoven gelasten vooralsnog geen shows af.

Paaspop

Ook festivalgangers met een ticket voor Paaspop hoeven vooralsnog niet bang te zijn dat het vanwege het coronavirus wordt afgeblazen. Het festival, dat van 10 tot en met 12 april in het Brabantse Schijndel plaatsvindt, gaat gewoon door. „We volgen alles op de voet, maar zijn positief. Het is gewoon ’business as usual’ en zijn vorige week begonnen met opbouwen”, laat een woordvoerder weten aan BuzzE.

Het Amerikaanse Coachella, waarvan het eerste weekend overlapt met Paaspop, wordt volgens Amerikaanse media verplaatst naar oktober. De organisatie van Paaspop verwacht niet hetzelfde lot. „Natuurlijk maken we ons zorgen over het virus, maar we waken ervoor niet in paniek te raken”, aldus de zegsman. Uiteraard wordt het advies van het RIVM en de GGD gevolgd. „De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers staan zoals altijd bovenaan.”

Dat de line-up vanwege het coronavirus krimpt, is ook geen zorg van Paaspop. „We hebben geen artiesten uit Azië en sowieso vooral heel veel Nederlandse artiesten dit jaar. Die angst is er dus niet.”