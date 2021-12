Dé tien mijlpalen voor prins Harry en Meghan in 2021

Royals

Daily Mail erkent winst Meghan in rechtszaak met korte verklaring

In een korte verklaring heeft The Daily Mail erkend dat het fout zat in de zaak met Meghan, de hertogin van Sussex. De vrouw van de Britse prins Harry had een geschil met de krant omdat deze haar eigendomsrechten zou hebben geschonden en klaagde de eigenaar Associated Newspapers hiervoor aan.