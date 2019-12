Prins Bernhard (50) viert verjaardag en kerst met gezin

Op een daarvan poseert de prins met dochter Isabella en op de tweede opname is het hele gezin - Bernhard, Annette, dochter Isabella en zoons Sam en Benjamin - te zien, in een zogenoemde airboat waarmee onder meer in het Everglades National Park tochten gemaakt kunnen worden om alligators in het wild te bekijken.

Prins Bernhard had zijn ruim 12.000 volgers op het socialemedia-account twee dagen geleden al prettige kerstdagen gewenst. Ook daarbij plaatste de op 25 december 1969 geboren tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven een vrolijke gezinsfoto.

Bernhard, die behalve in de zakenwereld ook op het terrein van liefdadigheid en sport zeer actief is, wacht een bijzonder jaar. Op 3 mei immers moet op het circuit van Zandvoort, waarvan de prins mede-eigenaar is, weer een Grand Prix worden verreden. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Daarnaast staat in maart een nieuwe editie in de steigers van de Hollandse 100, het schaats- en fietsevenement waarmee Bernhard geld inzamelt voor structureel onderzoek naar lymfklierkanker - een ziekte die de prins zes jaar geleden zelf onder de leden had. Bernhard en Annette zijn in 2020 ook twintig jaar gehuwd.