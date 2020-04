Vergeten behangselschilder uit de schaduw van de 19e eeuw

George Slieker in de Tuinkamer van het Honig Breethuis waarvoor Willem Uppink in 1830 een behangselensemble schilderde. Ⓒ Anjo Kan

Het was een krachtproef voor een klein museum als het Honig Breethuis aan de Lagedijk 80 in Zaandijk. De ingrijpende restauratie van de 19e eeuwse behangsels in de tuinkamer en de publicatie van een boek over de vergeten schilder Willem Uppink. Maar de beloning is zoet. Ze krijgen maar liefst drie schilderijen van zijn hand in langdurig bruikleen van het Rijksmuseum.