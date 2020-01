Ad Knippels (Vlad) & Ellen Evers (Lily). Ⓒ Foto Roy Beusker

Twee nominaties, voor twee totaal verschillende rollen. Vanavond hoort Ad Knippels tijdens het Musical Awards Gala in de Amsterdamse Rai of hij in de prijzen is gevallen voor zijn aandeel in de grote publieksvoorstelling Anastasia of het intiemere Fun Home. „Natuurlijk voelt het als erkenning”, geeft Knippels toe.