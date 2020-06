Kleurrijke karikaturen in ’La bonne epouse’

Paulette van der Beck (Juliette Binoche) is zo’n voorbeeldige echtgenote. Haar veel oudere man leidt Instituut Van der Beck in de Elzas, waar zij samen met haar schoonzus (Yolande Moreau) en een strenge non (Noémie Lvovsky) jonge vrouwen de kunst van het wassen, strijken en koken bijbrengt. Hun pupillen moeten leren om kundig het huishouden te bestieren en dienstbaar alle echtelijke plichten te vervullen.

Seksuele bevrijding

Toch blijken niet alle leerlingen daar oren naar te hebben. Liever luisteren ze naar hun eigen hart en naar de radio, die rept over grote veranderingen. Over studentenprotesten in Parijs. Over vrouwen die hun eigen koers kiezen. Over de pil en seksuele bevrijding. Die bevrijding valt ook Paulette zelf ten deel wanneer manlief stikt in een kippenbotje en zij een oude vlam (Edouard Baer) tegen het lijf loopt. Even stribbelt ze nog tegen. Maar dan gaat ook haar hele filosofie – én die van de school – op de schop.

Satire

Regisseur Martin Provost (Sage femme) toont direct hoe ridicuul de heersende opvattingen over de rol van vrouwen nauwelijks een halve eeuw geleden nog waren. Die satirische insteek schept alleen wel emotionele afstand. Net als de karikaturale personages, hoe kleurrijk ook.

Gelukkig zit er in het redelijk amusante La bonne epouse toch ook een man die vrouwen wél op waarde weet te schatten. Een echte keukenprins bovendien, die zelfs hangend aan de regenpijp het recept voor een heerlijke Apfelstrudel weet op te lepelen.

✭✭✭