Dominee Gremdaat: ’Wat is Eva Jinek laf’

Op zijn YouTube-kanaal valt dominee Gremdaat met de deur in huis: „Wat is Eva Jinek laf zeg, kent u die uitdrukking? Wat is Eva Jinek laf.” Hij haalt de uitzending van woensdagavond aan waarin DENK-lijsttrekker Farid Azarkan en Thierry Baudet van FvD bij Jinek te gast waren en die afgesloten werd met een optreden van cabaretier Martijn Koning.

Die liet daags na de uitzending in reactie op de ophef weten zijn teksten nooit vooraf te laten lezen door de redactie. Logisch, volgens dominee Gremdaat. „Hij wordt gevraagd door Eva Jinek om dat te doen. Een cabaretier is vrij om te zeggen wat hij wil. Je gaat niet van tevoren je tekst laten lezen. Als ik ergens van tevoren te gast ben, laat ik ook niet mijn tekst lezen.”

’Niet goed bij je hoofd’

Gremdaat gaat niet op de inhoud van de tekst van Koning in, maar stelt dat de zender en de talkshowhost vooraf al hadden kunnen verwachten dat Baudet zou weglopen. „Dat is zijn act. Wat je dan niet moet doen, is je excuses maken naar Thierry Baudet. ’O, Thierry wat erg, wat erg dat u weggelopen bent, o, wat verschrikkelijk. We hebben de tekst van Martijn helemaal niet gelezen, hadden we nooit mogen doen’. En RTL maakt ook excuses: ’Dat had nooit mogen gebeuren’. Nou, dan ben je niet goed bij je hoofd.”

Volgens Gremdaat hadden ze, nu ze zelf een satiricus hadden gevraagd de uitzending af te sluiten, er ’rekening mee moeten houden dat het ook satire wordt’. „En dan ga je niet de satiricus afvallen en de satiricus bij het grof vuil zetten.” De cabaretier raadt zijn vakgenoten dan ook aan nooit meer aan het programma van Eva Jinek mee te doen.

Eerder hekelde ook cabaretier Freek de Jonge al de excuses van RTL, al noemde die ook het optreden van Martijn Koning ’onfris’.