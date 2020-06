Achttien platen in achttien jaar

Norah Jones (41) dompelt zich al haar hele carrière onder. Ⓒ Foto Russo

Ha, een nieuw album van Norah Jones! Pick me up off the floor heet-ie en dat we de 41-jarige Amerikaanse hier eens van een poëtischer, ofwel wéér van een andere kant horen mag geen nieuws heten. In achttien jaar tijd bracht ze al achttien platen uit in bijna evenveel verschillende smaken.