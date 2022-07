Bizarre video Ezra Miller duikt op: ’Ik kan je knockout slaan’

De medewerker lijkt met Miller te poseren voor een foto, zonder dat er iets aan de hand is. Dan is in de video te horen hoe Miller, die zichzelf sinds de coronacrisis als non-binair bestempelt, totaal uit het niets en op monotone toon tegen de medewerker zegt: „Het is een optie die ik mensen altijd aanbiedt: ik kan je altijd gewoon knockout slaan en dan hoef je niet in paniek te raken. Laat het me maar weten. Nee? Ja?” Nog even is te horen hoe de medewerker verward reageert met: ’Wat?’ en daar houdt de video op.

Volgens Newsweek werd de video opgenomen in 2020 en is die zondag opnieuw op TikTok geplaatst door Peter Knight. Het bijschrift luidt: ’Ik wilde alleen maar een foto’. Volgens Knight ging het er namelijk om dat de medewerker alleen maar met de Justice League-ster op beeld wilde. De post heeft intussen meer dan achthonderdduizend likes en wordt overspoeld met commentaar.

Na arrestaties op Hawaï vanwege agressief gedrag en verschillende andere verontrustende verhalen over zijn woedeaanvallen, wordt de roep om Ezra Miller te cancelen, steeds groter. Volgens buitenlandse filmsites gaat Warner Bros dan wel door met de peperdure DC-film The Flash, waarin Miller de hoofdrol speelt, maar zouden ze hem niet langer voor nieuwe DC-projecten willen en willen ze hem buiten het persgebeuren rond The Flash houden.