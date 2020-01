Gezinsuitbreiding voor Carolien Karthaus-Spoor

„Wat een intens geluk. Nooit gedacht dat mijn hart zoveel liefde aan zou kunnen”, schrijft Carolien op Instagram bij een foto van het kleintje.

Jon voegt daar op zijn eigen account aan toe: „Zijn grote broer Otis kan niet wachten om met hem op avontuur te gaan. En ik verheug me op alle herinneren die ik met deze beukertjes mag gaan creëren. Mama Carolien is van een bovenmenselijke kracht en schoonheid dat ik me wederom meer dan gelukkig prijs met zo’n power-vrouw en mama 5.0.”

De actrice en filmmaker trouwden in 2016. Ze zijn sinds 2005 een stel. Otis kwam in 2017 ter wereld.