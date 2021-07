Prinses Charlene mist man en kinderen in Zuid-Afrika

Charlene werd vorige maand ziek tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij haar werd een ernstige oor-, neus- en keelinfectie vastgesteld.

„Ik mis mijn man en kinderen heel erg. Wat extreem moeilijk voor me was, was toen mijn medische team mij vertelde dat ik niet naar huis kon voor mijn huwelijksjubileum”, aldus Charlene, die haar man Albert haar „rots in de branding” noemt. Albert en Charlene waren op 1 juli tien jaar getrouwd.