NPO-hit De Regels van Floor ook in Noorwegen te zien

Eerder werd de serie al verkocht aan Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België en Frankrijk. Ook was De Regels van Floor te zien in een groot aantal Franssprekende landen in Afrika.

De jeugdserie, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Marjon Hoffman, draait om de eigenwijze Floor. In haar wereld bedenken kinderen, net als volwassenen, hun eigen regels. Floor staat iedere aflevering weer voor belangrijke dilemma’s. Floor wordt gespeeld door jong talent Bobbie Mulder. Daarnaast zijn er grote rollen voor Ole Kroes, Ferdi Stofmeel en Elisa Beuger.

Behalve een Emmy Award werd de NPO Zapp-reeks ook bekroond met een Cinekid Award.