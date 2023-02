’Vanessa Hudgens verloofd met honkballer Cole Tucker’

De 34-jarige Amerikaanse actrice is al sinds 2020 samen met de acht jaar jongere honkballer. Daarvoor vormde zij bijna negen jaar een koppel met Elvis-acteur Austin Butler.

De actrice brak door met haar rollen in de High School Musical-films, waarvan de eerste in 2006 verscheen. Op de set van de films leerde zij ook Zac Efron kennen, met wie ze jarenlang een relatie had.