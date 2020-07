André Hazes nieuwe coach ’The voice senior’, of...?

Angela Groothuizen en Ilse DeLange gaan hun derde seizoen in, Frans Bauer (eerder vervanger van Gerard Joling en Gordon) zijn tweede. De plek van Marco Borsato is vrijgekomen. Als we de drie beelden die dinsdag zijn vrijgegeven mogen geloven, wordt de rode draaistoel bezet door een mannelijke coach.

André Hazes zou geen onaannemelijke keuze zijn. Hij heeft al ervaring opgedaan in The voice senior in Vlaanderen. Dat programma moet nog worden uitgezonden.

Bekijk ook: André Hazes wordt coach in Belgische The Voice Senior

Of zou de nieuwe coach een ’senior’ zijn, zoals George Baker? De naam van Golden Earring-voorman Barry Hay zong ook eerder rond. Hij zou jaren geleden zijn gevraagd voor The voice of Holland, maar heeft nee gezegd. De artiest verblijft merendeel van de tijd op Curaçao. En wat te denken van Roller coaster- en Veronica inside-zanger Danny Vera?

De eerste reeks van The voice senior in Nederland werd gewonnen door Jimi Bellmartin (team Geer & Goor), vorig jaar opgevolgd door Ruud Hermans, de ’pupil’ van Ilse DeLange. Het nieuwe seizoen gaat op vrijdag 28 augustus van start. De presentatie is in handen van Martijn Krabbé en Lieke van Lexmond.