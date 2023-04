Bruce Willis en Demi Moore zijn grootouders geworden

Het meisje heet Louetta Isley Thomas Willis en is een week geleden geboren, schrijft de 34-jarige actrice dinsdag op Instagram. „Je bent meer dan we hadden durven dromen.”

Willis maakte haar zwangerschap eind vorig jaar bekend. Kort daarvoor bevestigde ze haar relatie met zanger Derek Richard Thomas.

Rumer is een van de drie dochters van acteur Bruce Willis en actrice Demi Moore, die van 1987 tot en met 2000 getrouwd waren. Rumer is bekend van films als Once Upon a Time in Hollywood, Hostage en The House Bunny.