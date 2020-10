Kim Kardashian onder vuur na vakantietrip

De gasten moesten eerst twee weken in quarantaine thuisblijven en ondergingen meerdere gezondheidsonderzoeken, schrijft Kim onder de foto’s op Instagram. „Er is geen enkele dag die ik als vanzelfsprekend beschouw, vooral in deze tijden waarin we allemaal herinnerd worden aan de dingen die er echt toe doen”, schrijft ze. „Vóór Covid denk ik niet dat iemand van ons echt waardeerde wat een luxe het was om te kunnen reizen en samen met familie en vrienden in een veilige omgeving te zijn.”

Kim vervolgt dat er werd gedanst, gefietst, gezwommen en gekajakt. „Ik realiseer me dat dit voor de meeste mensen iets is dat op dit moment zo ver buiten bereik ligt, dus op momenten als deze word ik er nederig aan herinnerd hoe bevoorrecht mijn leven is”, sluit ze af.

In de reacties laten vooral veel boze volgers hun mening horen. Volgers noemen de actie ’egoïstisch’ en ze vragen zich af of de feestgangers wel degelijk in quarantaine zijn geweest. Ook vinden veel mensen het ’hypocriet’ dat ’de elite’ geen afstand van elkaar hoeft te houden.

Kanye

Op de foto’s is geen spoor van haar man Kanye West te bekennen. Hoewel ze van de zomer nog bonje hadden en er volop gespeculeerd werd dat de twee de scheidingspapieren zouden aanvragen, is hij volgens insiders wel afgereisd naar het privé-eiland. Vanwege zijn werk kon hij niet alle dagen aanwezig zijn bij het zes dagen durende vakantiefuifje, meldt Page Six. Een andere afwezige op de foto’s was haar zus Kylie Jenner.