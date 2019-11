Amsterdam - Toen hij in 2010 werd uitgeroepen tot beste dj van de wereld, voelde Armin van Buuren zich ’de ongelukkigste persoon op aarde’. Dat gevoel is inmiddels over. „Ik heb er weer lol in en ben terug bij mezelf. Mijn creatieve vrijheid heb ik terug.” Om dat te vieren, geeft hij volgend jaar mei een nieuwe show in de Ziggo Dome.