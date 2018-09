Extra concert Tash Sultana in AFAS Live

De 22-jarige artieste speelde eerder dit jaar in Nederland in een uitverkocht TivoliVredenburg en was te zien op Lowlands. Tash Sultana bracht vorig jaar haar eerste EP uit, genaamd Notion. Daarop is ook haar grootste hit Jungle te horen. De single is meer dan 40 miljoen keer gestreamed op Spotify, werd wereldwijd op de radio gedraaid en is ook te horen in videogame FIFA 18.

Tash Sultana begon een aantal jaar geleden als straatmuzikant in Melbourne en groeide dankzij veelbekeken YouTube-filmpjes uit tot een muzikaal fenomeen. Op haar twintigste kon ze al meer dan tien instrumenten bespelen. Tijdens concerten bespeelt Tash Sultana onder meer gitaar, percussie, synths, saxofoon en trompet.