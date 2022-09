Dit is Miss World Nederland 2022

Video

Explosies bij Nord Stream: ‘Dit is oorlogsverklaring’

In het programma Op1 wordt er gediscussieerd over wie er achter de Nord Stream-explosies zit. Hoogleraar Beatrice de Graaf bespreekt een scenario dat dit mogelijk een dreigement is vanuit Rusland. Als dat het geval is, kan dat voor grote problemen zorgen denkt defensiespecialist Rob de Wijk.