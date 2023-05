Medeoprichter en gitarist (71) Bachman Turner Overdrive overleden

BTO werd in de jaren zeventig opgericht door de broers Tim, Randy en Robbie Bachman en bassist Fred Turner. Tim is de tweede Bachman die dit jaar overlijdt. In januari stierf drummer Robbie op 69-jarige leeftijd.

De band ging in 1979 uit elkaar om vervolgens in wisselende samenstellingen en verschillende periodes weer door te gaan. Tim Bachmans laatste tijd bij de band was eind jaren tachtig. BTO stopte in 2018. De groep scoorde hits als You Ain't Seen Nothing Yet, Roll On Down the Highway en Takin' Care of Business.