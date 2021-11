Omstreden acteur Jussie Smollett terug op rode loper met regiedebuut

Op Instagram keek de 39-jarige Smollett terug op de avond en bedankt hij iedereen voor de enthousiaste reacties. „Het is waanzinnig mooi om alle liefde voor deze film te voelen”, aldus de acteur. Hij hoopt dat de film binnenkort op meer plaatsen in de wereld is te zien.

Smollett is overigens nog steeds verwikkeld in een rechtszaak. De acteur beweerde dat hij slachtoffer was geworden van een homofobische, racistische aanval op straat. Volgens de politie en aanklagers heeft hij de aanval in scène gezet, iets wat hij zelf ontkent. De stad Chicago klaagde hem aan wegens het doen van een nepaangifte.

Ⓒ Instagram

