Fatima Moreira de Melo: Kan Oranje nog wel naar Qatar?

Dat zegt de oud-international bij RTL Boulevard. Al langer is bekend dat de omstandigheden waarin gastarbeiders uit arme landen in Qatar aan WK-stadions in het land moeten werken, onmenselijk zijn. Er zouden zelfs doden bij vallen. Zo zei Amnesty International hierover: „Een groot sportevenement zoals het WK kan niet plaatsvinden over de rug van twee miljoen arbeidsmigranten.”

Fatima Moreira de Melo vraagt zich dan ook af na de boycot van Oranje om de uitspraak van Derksen, of het elftal dan ook niet Qatar zou moeten boycotten. Het verbaast haar sowieso dat de boycot er kwam: „Tegen ons werd vroeger altijd gezegd: ‘Je moet sport en politiek uit elkaar houden.’ Sporters moeten gewoon sporten, werd er gezegd. Als je sport en politiek samen laat gaan, zie je dus wat er kan gebeuren. Een WK in Qatar in 2022, is dat nog wel ethisch verantwoord? Gaan de Nederlands Elftal-spelers die zich nu hebben uitgesproken tegen VI, gaan die dat doen?”

Volgens haar is racisme ’een heel heftig onderwerp, maar uitbuiting en mensenrechten zijn dan ook heel heftig’. „Het is meer dat het dan doorwerkt.” Ze zou het zelf wel erg vinden als het WK niet doorgaat, maar: „Het is natuurlijk wel een sneeuwbaleffect dat je creëert als je je uitspreekt tegen wat dan ook.”