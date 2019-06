Suzan & Freek brengen tweede single uit

Freek zegt in een interview met BuzzE dat hij en Suzan ’heel veel zin hebben in de reacties’. Ze hebben het lied gedurende het maakproces voor zichzelf moeten houden en zijn blij het eindelijk met de buitenwereld te kunnen delen.

Blauwe dag gaat over er voor elkaar zijn in een relatie. Freek vertelt dat het nummer in de auto is ontstaan. „Wij hadden dat gesprek waarin je met elkaar afspreekt dat je er altijd voor elkaar bent, ook als het wat minder gaat. Het gaat supergoed nu maar we zijn er toch ook voor elkaar als het wat minder gaat in je leven?”

Album

Het valt nog mee hoe lang het duo er uiteindelijk aan heeft gewerkt. „Binnen een halfuurtje hadden we het refrein staan, dat is bij Als het avond is ook zo gegaan.” Freek vindt het helemaal niet gek dat het zo snel ging. „Het voelde heel natuurlijk. De beste liedjes zijn waarbij je meteen tot de kern komt, als er te lang aan gesleuteld moet worden moet je het misschien niet doen.”

Suzan en Freek zijn momenteel druk aan schrijven, want ze willen dit najaar hun debuutalbum uitbrengen. Ze kunnen het nog steeds nauwelijks geloven dat ze ineens zo groot zijn geworden. Het succes heeft volgens Freek geen gevolgen voor de relatie. „We deden al heel veel met elkaar. Het is leuk dat we er samen in zitten en in elkaars arm kunnen knijpen van: is dit echt?”