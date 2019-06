Taylor Swift en Katy Perry hielden hereniging geheim

„Katy en ik zijn al een poosje weer prima met elkaar. Dat is eigenlijk begonnen nadat ze mij een olijfboom stuurde toen ik aan mijn Reputation Tour begon. Daarna kwamen we elkaar tegen op een feestje, waar we alles uitgesproken en uitgeknuffeld hebben. Vervolgens zagen we mekaar weer”, aldus Taylor.

Swift is blij dat zij en Katy hun ruzies achter zich hebben gelaten. „Er viel een last van mijn schouders af toen het weer goed kwam. Toch hebben we even gewacht om onze hereniging officieel naar buiten te brengen, omdat we eerst zeker wilden weten dat het echt weer helemaal goed tussen ons was.”