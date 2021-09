Jonge talenten dragen nieuwe Anne Frank-film: ’Kampscènes onuitwisbaar’

Sterren

Rol in Sopranos-prequel moeilijkste beslissing ooit voor zoon James Gandolfini

Michael Gandolfini speelt in The Many Saints of Newark de jonge versie van het Sopranos-personage dat zijn vader James wereldberoemd maakte. In filmblad Empire vertelt de acteur dat de beslissing om die rol op zich te nemen „misschien wel de moeilijkste keuze ooit was.”