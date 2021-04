De herrijzenis van topontwerper Addy van den Krommenacker

Ruim een jaar na failliet te zijn verklaard, is Addy van den Krommenacker weer helemaal back in business. ,,Mijn familie en vrienden hebben mij er weer bovenop geholpen.’’ Ⓒ Weekblad Privé

Het is voor topontwerper Addy van den Krommenacker donderdag een speciale dag. Niet alleen viert hij zijn 71e verjaardag, hij ontkurkt ook de champagnefles omdat hij nu ruim een jaar na de doorstart van zijn failliete bedrijf weer goed in zijn vel zit. ,,Het is een dramatische periode die ik heb afgesloten. Ik ben weer gelukkig.” De couturier is wederom als een feniks uit de as herrezen.