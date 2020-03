Sterren steunen Tom Hanks na coronabesmetting

Zanger Richard Marx is bevriend met het stel en sprak Rita. „Ze klonk vrij goed, maar laten we allemaal wat liefde en goede vibes naar haar en Tom sturen”, liet hij weten op Twitter. Collega Bradley Whitford zei via het sociale medium tegen het echtpaar: „Heel veel liefs voor jullie, blijf sterk!”

Tom en Rita’s zoon Chet liet in een filmpje op Instagram weten dat het goed gaat met zijn ouders, en dat de familie zich verder niet al te veel zorgen maakt. Ook Hollywoodcollega’s kwamen veelal met ludieke beterschapswensen. Comedian Marlon Wayans liet via Twitter weten: „Verdomme Tom, je moet ook altijd de eerste zijn. Eerste Emmywinnaar, eerste Oscarwinnaar, eerste met het coronavirus in Hollywood. Ik dacht dat deze voor mij was. Beterschap vriend, ik hou heel veel van je.” Vakgenoot Whitney Cumming beschuldigde het coronavirus ervan „de ster uit te kiezen waar we het meest om geven, alleen om een punt te maken.”

Hanks maakte de diagnose eerder op de avond zelf bekend via sociale media. Hij verblijft met zijn vrouw in Australië voor de opnames van de Elvis Presley-biopic waarin hij Colonel Parker zou gaan spelen. De twee kregen vermoeidheidsklachten en werden koortsig, en lieten zich testen. Het echtpaar verblijft sindsdien in isolatie in een ziekenhuis aan de Gold Coast in het oosten van het land.

Presentatrice Amber Ruffin grapte daarna: „Tom Hanks heeft het coronavirus, de wereld staat op z’n kop. We moeten opnieuw beginnen, want er zijn geen goede dingen meer.” Acteur Lewis Ten twitterde: „Tom Hanks gaat het coronavirus overwinnen omdat hij een legende is. En dan maakt hij een film over hoe hij het coronavirus overwon.” De bekende journaliste Ann Curry liet weten: „Oké, nu hebben we allemaal iemand waar we van houden in ons leven met het coronavirus.”