Catherine onthult een van Louis’ eerste woordjes

Prins Louis is nog maar een jaar, maar kent nu al de naam van de Britse baklegende Mary Berry. Haar voornaam is een van de eerste woordjes van het jongste kind van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine. Dat vertelt de hertogin van Cambridge in een speciale kerstuitzending van The Great British Bake Off.

Dat ’Mary’ een van de eerste woorden is die Louis uitsprak, is volgens zijn moeder niet verwonderlijk. „Precies op zijn ooghoogte staan al mijn kookboeken in de kast”, vertelt ze tegen Mary. „En kinderen zijn allemaal enorm gefascineerd door gezichten, en jouw gezicht staat op al je kookboeken.” Volgens Catherine zou hij Berry ongetwijfeld herkennen als hij haar zou zien. ”’Dat is Mary Berry’, zou hij zeggen.”