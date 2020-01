Groothertog Henri weerspreekt geruchten over ’dictatoriale’ vrouw

In opdracht van premier Xavier Bettel deed Jeannot Waringo, oud-inspecteur-generaal van Financiën, onderzoek. „In de geest van openheid, transparantie en moderniteit heb ik toestemming gegeven voor het onderzoek dat door de premier was voorgesteld. In afwachting van het rapport en in dit hele proces zijn er artikelen in de media verschenen met onterechte beschuldigingen aan het adres van mijn vrouw, de moeder van onze vijf kinderen en een toegewijde grootmoeder. Dat heeft grote impact op onze hele familie gehad”, aldus Henri.

Groothertog Henri over zijn vrouw: „Ik ben trots op de inzet, haar intelligentie en de energie die mijn vrouw steekt in al dat werk Ⓒ AFP

De groothertog prijst het werk van zijn echtgenote. Zo roemt Henri onder meer haar inzet in de strijd tegen seksueel geweld en kindergevangenen in Afrika. „Ik ben trots op de inzet, haar intelligentie en de energie die mijn vrouw steekt in al dat werk. De toewijding die ze de afgelopen 39 jaar heeft getoond terwijl ze aan mijn zijde het land dient is voorbeeldig en is onmisbaar voor mij.”

Het onderzoeksrapport is vrijdag overhandigd aan de premier en zou afgelopen weekeinde bij Henri zijn binnengekomen. Volgens Luxemburgse media zouden de bevindingen van Waringo wel eens ’explosief’ kunnen zijn. Het (wan)gedrag van Maria Teresa zou de reden zijn van het opmerkelijk hoge personeelsverloop aan het hof, waardoor ook het bedrag dat de staat betaalt voor de hofhouding moet worden aangesproken voor vertrekregelingen. Het rapport zou later ook aan het parlement worden gegeven.