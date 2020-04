Nieuwe uitdaging voor Monique

Monique vindt het maar wat handig dat ze nu kan meedenken over jongenskleding. Want voor hun zoontje vindt ze het soms maar wat moeilijk om kleding naar haar smaak te vinden. „De ene keer te druk, te veel print of te opvallende teksten en de andere keer weer te veel kleur.”

Ze noemt de samenwerking met het jongensmerk SevenOneSeven dan ook ’te gek’ en laat weten dat ze de afgelopen tijd al druk bezig is geweest met het uitzoeken van stoffen en kleuren en met het ontwerpen. De collectie is vanaf september dit jaar verkrijgbaar. Monique belooft af en toe een kijkje achter de schermen te geven.

Overigens zitten Monique en André niet altijd op een lijn als het om kleding voor André jr. gaat. Zo zei André, die de voorkeur geeft aan designerkleding, zelfs al eens over hun zoontje in een blauw broekje met een roze shirt: „Dat is niet mijn kind.”