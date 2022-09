Madonna (weer) geobsedeerd door seks

De zangeres zei dat de hoeveelheid seks die zij heeft hetgeen is ’wat haar gaande houdt’. Het meeste spijt in haar leven heeft Madonna naar eigen zeggen van haar twee huwelijken. Zij was tweemaal getrouwd, waarvan de eerste keer tussen 1985 en 1989 met acteur Sean Penn. In 2000 probeerde ze het een tweede keer met regisseur Guy Ritchie. Dit huwelijk hield stand tot 2008.

Volgens TMZ is ze momenteel aan het daten met 23-jarige model Andrew Darnell. Van een huwelijk zal het niet komen, maar haar nieuwste obsessie kan ze vast bij hem kwijt.