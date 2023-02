Vader Amy Winehouse teleurgesteld om vertolking in biopic: ’Ik wilde George Clooney!’

„Ik vertelde een vriend dat Eddie mij zou gaan spelen, en hij zei – vergeef me mijn taalgebruik – ’Eddie f*cking Marsan! Hij is niet bepaald knap.’ Waarop ik zei dat ik dat ook wel wist, ik wilde George Clooney!”, reageert Mitch Winehouse grappend in Daily Mail.

Mitch maakte in 2020 al bekend dat er een nieuwe biopic over zijn dochter gemaakt zou worden. In gesprek met The Mirror stelde hij destijds dat de film in dezelfde stijl als Queen’s Bohemian Rhapsody en Elton John’s Rocket Man gemaakt moet worden. Omdat hij allerminst tevreden was met hoe hij geportretteerd werd in de Oscarwinnende documentaire Amy, wilde hij bij de nieuwe film meer betrokken zijn.

Back to black krijgt dan ook zijn volledige goedkeuring en een deel van de opbrengst gaat zelfs naar het goede doel dat in haar naam is opgericht. Toch had Mitch nog wel wat opmerkingen over het script. „Ik heb de eerste versie teruggestuurd. Ik leek wel een heilige, alsof ik geridderd zou moeten worden. Het was gewoon te veel”, legt hij uit.

Marisa Abela en Eddie Marsan als Amy en Mitsch Winehouse Ⓒ Getty Images

De opnames van de nieuwe film over het leven van de zangeres die in 2011 op 27-jarige leeftijd is overleden zijn vorige maand begonnen. Meteen kwamen er klachten over het uiterlijk van Marisa Abelas, die de zangeres vertolkt. Ze zou niet voldoende op Amy lijken en bovendien niet kunnen zingen. „Marisa is een geweldige keuze voor de rol, ook al lijkt ze niet precies op Amy”, zei hij tegen TMZ, voordat hij suggereerde dat er in Hollywood ’te veel nadruk op uiterlijk wordt gelegd’. Wel had hij zijn twijfels over haar kwaliteiten als zangeres, maar nu ze zangles heeft gehad ’is ze een stuk beter’.

Aangezien regisseur Sam Taylor-Johnson een van Amy’s vrienden was, wordt Back to black gezien als tegenwicht voor de veelgeprezen documentaire Amy uit 2015, die Mitch in een slecht daglicht stelde. Dit keer is het Amy’s moeder Janis die niet al te best zou worden afgeschilderd. „Ik was geschokt. Ik word afgebeeld als een zwakke, vermoeide vrouw, onderuitgezakt op de bank”, stelt ze gefrustreerd. „Toen Amy opgroeide, was ik een hardwerkende, extraverte, alleenstaande moeder die twee universitaire studies volgde.”

Het is nog niet bekend wanneer Back to black zal uitkomen.