Amanda Seyfried overweegt plastische chirurgie

„Ik geloof dat je er natuurlijk op je best uitziet... Maar ik word af en toe wel verleid”, geeft Seyfreid in This Morning toe. „Er zijn dingen waarvan het lijkt dat ze steeds minder invasief worden. Ik houd niet van naalden, maar misschien zou ik zoiets kunnen doen.”

Toch voelt Amanda zich nog altijd zelfverzekerd. „Ik voel me echt zelfverzekerd zonde make-up op. Ik voel me niet op mijn mooist, maar ik voel me wel zeker”, legt ze uit. „Ik draag geen make-up als ik naar het vliegveld ga of ga vliegen. Soms denk ik: ’misschien moet ik wat meer moeite doen’, maar het maakt me gewoon niet uit. Ik voel me goed.”

De actrice vertelt ook dat ze het vreselijk vond dat ze highlights in haar haar moest laten zetten voor Mamma Mia: Here We Go Again! „De film speelde zich vijf jaar laten af in plaats van de tien jaar die werkelijk voorbij waren gegaan. Mijn haar was door de jaren heen een stuk donkerder geworden.” Seyfried moest haar haar dus laten oplichten zodat het eruit zag zodat het door de zon gebleekt was. „Het was vreselijk. Je haar voelt aan als stro.”