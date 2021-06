’Misschien helemaal geen publiek meer bij Op1’

„Daar wordt over gesproken”, stelde hij. „We proberen in Hilversum goed in beeld te krijgen waar het publiek toegevoegde waarde heeft en waar niet. DWDD was bijvoorbeeld een programma met veel optredens en performances, dan is de interactie met het publiek belangrijk. Maar bij Op1 wordt het publiek, dat geen actieve rol heeft, niet gemist door de kijker.”

Ook MAX-baas Jan Slagter bekijkt volgens Huisjes serieus of bij de programma’s van zijn omroep wel publiek moet terugkeren. „Het is een lange traditie in de tv-geschiedenis. Maar het is goed om eens te kijken: wanneer heeft het echt nut? We hebben een verkiezingsuitzending gemaakt in de Melkweg zonder publiek. We dachten dat het rampzalig zou worden. Maar het was een van de prachtigste uitzendingen die we ooit hebben gemaakt.”

Bij talkshows als Studio Europa (NPO) en De Oranjezomer (SBS6) zaten de afgelopen week weer wat mensen. Dit mag weer door de versoepelingen van de coronaregels. En ook op de radio, bij het BnnVara-programma Zomerspijkers, waren weer aanwezigen te horen tijdens de live-uitzending. De gasten houden hun mondkapjes op tot zij op hun plaats zitten en houden als zij lopen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.