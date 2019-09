Floortje Dessing wil geen ’zuur wijf’ worden

Sowieso kan de 48-jarige wereldreiziger niet tegen sleur. „In mijn leven heb ik altijd al moeite gehad met kabbelen; zodra dingen kabbelen, haak ik iets te snel af.” Dat had Dessing vroeger ook al. „Ik ging elke dag op mijn fietsje naar de Vrije School in Haarlem. Het beklemde mij zó enorm dat ik dat nog acht jaar lang moest gaan doen; dat alles vastlag, dat je precies wist wat er elke dag zou gaan komen.”

Floortje heeft er vrede mee dat zij geen kinderen heeft. „Ik ben een heel onrustige geest, dat moet je een kind niet aan willen doen”, glimlachte ze tegen presentator Özcan Akyol. „Het is geen asociale keuze, het is niet zo dat mijn werk zo belangrijk is dat ik het wel of niet zou willen. Het was meer realiteitszin.”

Het niet hebben van kinderen zorgt er wel voor dat Dessing nog steeds op zoek is naar een bepaalde zingeving in het leven. „Als je voor kinderen kiest, zijn allerlei ingewikkelde vragen over het waarom ben ik hier, waarom besta ik wel aardig geparkeerd. Daar heb je dan een mooie invulling aan gegeven. Ik heb altijd gedacht: dat gaat voor mij nog wel op een andere manier gebeuren.”