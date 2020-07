Ondernemers Dam: geen poging om beeld Hazes terug te krijgen

„Jammer dat het beeld maar zo kort heeft gestaan. Het was als tijdelijk initiatief bedoeld, maar zo kort ook weer niet. Ik kon mijn lach niet bedwingen als ik zag hoeveel mensen er bij het beeld een kijkje kwamen nemen. Maar wij gaan geen pogingen ondernemen het beeld terug te krijgen. Dat Rachel Hazes en de maker van het beeld dit nu in handen hebben genomen is natuurlijk prima, maar onze bemoeienis is ten einde”, aldus Francke tegen BuzzE.

Rachel Hazes wil graag dat kunstenaar Street Art Frankey een nieuw beeld van haar in 2004 overleden man André gaat maken. „Ze heeft mij gevraagd de Rolls Royce onder de beelden te maken, eentje die hufterproof is”, aldus de kunstenaar maandagavond bij Beau. De kunstenaar plaatste vorige week een grote legoversie van André Hazes op de Dam, ter gelegenheid van de 69e geboortedag van de volkszanger.

Het beeld bleek maandagochtend vernield te zijn. Het hoofd en zijn hoed liggen in stukken naast het beeld. Het geel-zwarte beeld met het kenmerkende zwarte pak, zonnebril, hoed en microfoon van de Amsterdamse volkszanger stond er amper een week.