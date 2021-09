Robert ten Brink: ’François is de echte Mister Lingo’

„Hij vond spelletjes geweldig”, vertelt Ten Brink aan het ANP. „Bij de eerste uitzendingen ging hij avondenlang met de kandidaten oefenen, omdat hij wilde dat ze heel goed beslagen ten ijs kwamen en geen fouten zouden maken tijdens de uitzending.” De presentator van toen herinnert zich de eerste opnames nog als de dag van gisteren. „Het was uniek dat we een quiz maakten waar een computer bij werd gebruikt. De eerste opnamedag liep meteen in de soep, omdat die computer vastliep.”

Toen Ten Brink na twee seizoenen stopte met Lingo, konden producent IDTV en de VARA geen goede opvolger vinden. „François had geen ervaring als presentator, maar hij kende het spel als geen ander”, vertelt ten Brink. „Hij had humor, wist mensen prima te bespelen en had een sympathieke uitstraling voor de camera. Zijn niet alledaagse voorkomen hielp daar enorm bij”, refererend aan de bretels die Boulangé vaak droeg.

Uiteindelijk presenteerde Boulangé het populaire spel bijna tien jaar. Hij maakte duizenden uitzendingen. „Er is wat mij betreft maar één echte Mister Lingo, en dat is François”, beklemtoont Ten Brink. „Ik heb het spel twee jaar gemaakt, eens per week. Hij heeft het tien jaar lang vijf keer per week gedaan. Als je dan die titel nog niet verdient, verdien je hem nooit meer.”